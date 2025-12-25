年末年始の交通情報です。新幹線や高速道路の利用のピーク予想が発表されました。 東海道・山陽新幹線では２６日から１月４日まで「のぞみ」を全席指定席で運行します。下りのピークは２７日、上りは１月３日がピークとなっていて、どちらも一部の時間帯でほぼ満席となっています。 またネクスコ西日本によりますと、中国地方の高速道路の渋滞のピークは下りが２７日と１月２日から３日、上りは１月２日