サンフレッチェ広島の久保社長と定本常務が横田知事に今シーズンの終了を報告しました。 サンフレッチェ広島は今シーズン過去最多となる６１試合を戦い、リーグ戦では４位でした。 先月１日に行われたＹＢＣルヴァンカップの決勝では柏レイソルを破り、２０２２年以来３年ぶり２度目の優勝を手にしました。 久保社長はチームの成績についてのほか、去年に続いて増収だったことなどを報告しました。 久