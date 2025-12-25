国が打ち出した経済政策で拡充された「重点支援地方交付金」。各自治体で交付金を使った物価高対策を行え、北海道内でも様々なことが考えられています。札幌市では方法は決まっていませんが、３０００円を支給。函館市は水道の基本料金を４か月分免除など。千歳市や室蘭市では市内で使える独自の商品券を配布するということです。また、紋別市では８８００円分のお米券が支給されます。まだ検討中の自治体もありますが、少しでも家