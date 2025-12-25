グラビアアイドルでタレントの榎原依那が、2024年10月に発売した1st写真集『Inaism』のロングヒットの御礼としてオンラインイベントを開催することを25日に発表。合わせて未発表カットを公開した。【未発表カット】横から見ると形がキレイ…圧巻のボディラインを披露した榎原依那榎原は大阪府出身のタレント。24年2月に『FRIDAY』でグラビアデビュー。同年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラ