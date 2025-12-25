東京箱根間往復大学駅伝で、一斉にスタートする選手たち＝2025年1月2日、東京・大手町関東学生陸上競技連盟は25日、東京箱根間往復大学駅伝で、これまで5年に1度だった記念大会を五輪と同様に4年に1度の開催に変更すると発表した。2028年1月の第104回大会から適用し、夏季五輪と同じ年に実施する。記念大会は予選会から全国の大学が参加可能で、本戦では関東学生連合に代わり日本学生選抜が編成される。同連盟は大学4年間でど