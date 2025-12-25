「地面師」のグループに加担し、虚偽の不動産売買契約で１４億円超をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた男の被告（５３）に対し、大阪地裁（倉成章裁判官）は２５日、懲役１０年（求刑・懲役１２年）の判決を言い渡した。判決によると、被告は無職の男（２５）（実刑確定）と共謀。昨年２〜３月、男が大阪市内の不動産会社代表になったように装い、同社が所有する大阪・ミナミのビル３棟と土地を売却する契約を別の不動産