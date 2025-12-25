タレント活動も行う37歳の美容系インフルエンサーが、法人税など約1億5700万円を脱税した疑いで刑事告発され、先ほど在宅起訴されました。東京地検特捜部に在宅起訴されたのは、東京・渋谷区にある株式会社SolarieとSolarieの代表宮崎麗果被告（37）です。宮崎被告はSNSのフォロワー数が47万人を超える、女性に人気の美容系インフルエンサーでタレントとしても活動する一方、複数の会社を経営する実業家でもあります。株式会社sola