¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬25Æü¡¢¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¡Ê55¡Ë¤ÎTikTok¤ËÅÐ¾ì¡£¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä²ÈÄí¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä¤ò¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë»£±Æ¡£¥¤¥â¥È¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥º¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤òËè·î»£±Æ¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë´ë²è¡£2¿Í¤ÎÌ¼¤ò½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤òË¬Ìä¤·