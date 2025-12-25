日本アイスホッケー連盟は２５日、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪に出場する女子代表「スマイルジャパン」のメンバー２３人を発表した。前回の２２年北京五輪から連続は１２人で、初選出は１１人。米ウェズリアン大出身のハロラン麗（れい）も初の代表切符をつかんだ。ハロランは、２００１年３月生まれの２４歳。東京で生まれた後に米国へ渡り、ウェズリアン大を卒業した。身長１７０センチのＧＫで、現在はスウェーデンの