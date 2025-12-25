１２月２８日の中山６Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル）で初陣を迎えるサトノクラシカル（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）は、初戦から期待できそうな素質馬だ。母系は豪州血統で、２３年のノーザンファームミックスセールで５０００万円で落札された。美浦・Ｗコースでの最終追い切りは、５ハロン６７秒４―１１秒５の馬なりで古馬相手に先着した。宮田調教師は「体つきが伸びやかでフレームのいい馬。調