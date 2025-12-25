４人組ロックバンド「Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ」のボーカル兼ギター、川上洋平（４３）が２５日、２ｎｄエッセイ「次幕」を刊行。都内で発売記念イベントを開いた。川上の今を切り取った一冊で、「ここまでさらけ出したのは初めてかな」と本人。質疑応答でも自分をさらけ出した。今年、家のリフォームが終わったが「悪徳業者につかまってしまって、まだちょっと８０％ぐらいなんですよ。残りの２０％を完成させたい」という。