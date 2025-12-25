漫画家・魚喃キリコさんが死去していたことが２５日、東京ニュース通信社が発表した。５２歳だった。故人と遺族の意向で死去してから１年を経て、公表された。魚喃さんの葬儀は近親者のみで執り行われた。同社は「魚喃キリコ氏は、数々の作品を通して人の普遍的な感情や真理を、独自の視点で紐解き、その繊細な表現方法により、多くの読者の共感を集めてきました。映画化もされ、広く認知された代表作『ｂｌｕｅ』『ｓｔｒａｗ