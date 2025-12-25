エンジンの早期停止などで打ち上げに失敗したH3ロケット8号機についてです。予定の軌道を外れた機体と衛星は、地球の大気圏に突入し、喪失した可能性が高いことがわかりました。 H3ロケット8号機は今月22日打ち上げられましたが、第2段エンジンが予定より早く燃焼を停止。搭載した日本版GPS衛星「みちびき5号機」を軌道に投入できず、打ち上げは失敗しました。 文部科学省などが開いた25日の会議でJAXAは、軌道を外れたロケット