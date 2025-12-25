鹿児島県内でインフルエンザの患者が9週連続で増えています。 県によりますと、県内で今月21日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は、4363人でした。前の週より80人増え、9週連続で増加しています。 1医療機関あたりの患者数は76.54人で、引き続き、県内全域に「流行発生警報」が発表されています。 保健所別でみると、▼鹿屋が169.75人と最も多く、▼伊集院137人、▼姶良109.63人、▼鹿児島市106.29人など、各地で