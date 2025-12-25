亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」。年内最後のコーナーは、「正月に向けて大忙し、ウツボの天日干し」です。南大隅町で今月24日に撮影してきました。 こちらは南大隅町佐多郡の間泊港です。漁師の松元良治さんのお宅では、ウツボの天日干しの作業が大詰めを迎えています。 ウツボは歯が鋭くてどう猛なため、「海のギャング」として嫌われがちですが、地元では「キダカ」と呼ば