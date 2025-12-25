本物の拳銃と同様の発射機能があるとして、県警が回収を呼びかけている中国製のおもちゃの拳銃。回収期間は残り1週間ですが、鹿児島県内にはまだ100丁あまりが流通しているとみられています。 県警が回収を呼びかけているのは、中国製のおもちゃの拳銃「リアルギミックミニリボルバー」です。 去年から全国でおよそ1万6000丁が流通していて、今年7月に警察庁が「本物の拳銃と同様の発射機能を有している」として、回収を呼