暖かさから一転、25日は冷たい北風が吹き荒れました。薩摩地方の山地では夜遅くには雪になるところがありそうです。県本土の沿岸部の広い範囲に暴風警報が発表され、交通に乱れも出ています。 （記者）「午後になって鹿児島市内も冷たい北風が吹き始めました。きのうまでの暖かさはどこに行ったのでしょうか」 鹿児島県内はあす26日にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。県本土の沿岸部の広い範囲に暴風警報が発表され、鹿