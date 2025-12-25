《来たぜ石川！自撮りが思った以上に観光おじさん！#山里亮太の140石川》12月20日、お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）がXを更新し、トークライブ「山里亮太の140〜新たな出会いを求めて〜」の石川公演のため現地入りしたことを報告。この投稿が1万以上の「いいね」（25日時点）を集める反響を呼んでいるだが、その理由は、投稿に添えられた“珍しい”自撮り写真だった。日頃のメディア出演では、トレードマーク