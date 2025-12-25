最近の外務省が情報発信の手法を大きく見直したと、霞が関界隈で話題になっている。この旗振り役は10月に着任した茂木敏充外相で、キーワードは「動画」と「即応の徹底」だ。 「ここは外務省の飯倉公館です。これからボツワナの副大統領をお迎えして、ワーキングディナーを開く予定です」 茂木氏は11月26日、飯倉公館でカメラの前に立ち、約1分半のレポートの収録に臨んだ。動画では、丸い