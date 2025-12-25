秋田朝日放送 秋田県内は２６日明け方から夜遅くにかけて強い冬型の気圧配置となる見込みです。２６日昼すぎからは大雪にも注意してください。 ２５日の秋田県内は気圧の谷や湿った空気の影響で広い範囲で雨が降りました。２５日朝の最低気温は鹿角市八幡平でマイナス０.３℃など、秋田県内多くの地点で１１月上旬から下旬並みとなりこの時期としてはあたたかくなりました。 ２７日は低気圧が発達しながらオホーツク