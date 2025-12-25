秋田朝日放送 クリスマスの夜に起きたＪＲ羽越線の脱線・転覆事故から２５日で２０年の節目を迎えました。秋田県内の人を含む乗客５人が死亡した事故が起きた山形県庄内町では慰霊式が行われました。 事故から２０年の２５日、山形県庄内町は雨が降るあいにくの天気となりました。２００５年１２月２５日午後７時１４分、山形県庄内町を走行していた秋田発新潟行きのＪＲ羽越線「特急いなほ１４号」が突風にあおられて脱線