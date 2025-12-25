高知県中土佐町の池田洋光町長が、2024年3月、休職していた男性職員に対し「職場に迷惑がかかった」などと不適切な発言をしていたことが分かりました。町は、町長の発言が不適切だったと認定したうえで、ハラスメントにはあたらないとしています。中土佐町によりますと2024年3月、池田洋光町長が、家庭の事情で1年以上休職していた30代の男性職員が復職した際「復帰して良かったが、先に挨拶に来るのが筋だ。職場にも迷惑がかかっ