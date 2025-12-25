中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月25日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は25日の記者会見で、中米が貿易協定に合意すれば、中国は米国へのレアアース（希土類）磁石の輸出規制を緩和するかと問われ「これまで繰り返し強調してきたように、中国は一貫して世界の産業・サプライチェーンの安全と安定の維持に努め、法令順守に基づく貿易を積極的に促進し、円滑化している」と述べた。