25日明け方、大分県豊後大野市の県道で車同士の衝突事故があり、軽貨物車を運転していた男性は重傷となっています。 相手の車は現場から立ち去っていて、警察はひき逃げ事件として捜査を進めています。 大分県豊後大野市 事件があったのは豊後大野市三重町百枝の県道です。 警察などによりますと25日午前4時20分ごろ「事故をした車が止まっている」 と通行人から通報がありました。 大分県豊後大野