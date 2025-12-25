JR九州の駅の無人化を巡り障害のある人たちが移動の自由を侵害されているとして損害賠償を求めている裁判が提訴から5年以上を経て、25日、結審しました。 判決は2026年4月に言い渡されます。 大分地裁 この裁判はJR九州の駅無人化を巡り憲法で保障されている移動の自由を侵害されているとして県内に住む障害のある6人がJR九州を相手取り損害賠償を求めているものです。 一方、JR九州は訴えの棄却を求めています