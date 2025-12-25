2025年も残すところあと1週間となりました。 大分市の神社では、25日この一年に溜まった社殿の汚れを 清めるすす払いが行われました。 県護国神社 例年多くの人が初詣に訪れる大分市の県護国神社です。こちらでは新年を迎える準備として毎年12月25日にこの1年間に溜まった、ちりやほこりなどを落として社殿を清める「すす払い」を行っています。 25日は神事のあと神職と仕女が先端に笹の葉がついたおよそ5メ