冬の味覚を熱々で！大分の鍋焼きうどん2店を食べ歩き 寒い冬に心も体もほっと温まる鍋焼きうどん。グルメコーナー「おのりのいただきますっ！」では、大分県内の絶品鍋焼きうどんを求めて食べ歩きました。リポーターのおのりさんは、香川県出身。「僕はうどんを食べて育ちましたから、うどんは大好物ですよ」と、うどん愛を語ります。 昭和52年創業の老舗「豊後おかめうどん」 創業からまも