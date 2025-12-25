契約更改し、記者会見するソフトバンク・牧原大＝25日、みずほペイペイドーム育成出身選手として初の首位打者に輝いたソフトバンクの牧原大成内野手が25日、みずほペイペイドームで契約交渉し、5千万円増の年俸1億5千万円プラス出来高払いで更改した。125試合に出場した今季は15年目で初の規定打席に達し、自己最多の127安打で打率3割4厘をマーク。二塁手としてベストナイン、ゴールデングラブ賞にも選ばれ「今年の成績を超えた