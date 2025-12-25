不正な経理処理でTBSホールディングスの取締役が辞任です。TBSホールディングスによりますと、常務取締役の井田重利氏は、グループ役職員との懇親や慰労目的での会食を、社外関係者との交際費と偽り精算を行っていました。12月上旬に内部通報があり、調査の結果、井田氏は不正を認め、25日付で辞任を申し出ました。井田氏はコンプライアンス担当で、不正は2022年6月から12月までで180件、約660万円に上り、返金の意思を示している