死傷者３８人を出したＪＲ羽越線の脱線事故からきょうで２０年です。 【写真を見る】JR羽越線の脱線事故から20年犠牲者の冥福祈り再発防止誓う（山形） 山形県庄内町では慰霊式が行われ、関係者が犠牲者の冥福を祈るとともに事故の再発防止を誓いました。 この事故は、２００５年１２月２５日午後７時１４分ごろに庄内町でＪＲ羽越線の特急いなほ１４号が脱線転覆し、乗客５人が死亡、乗員乗客３３人が重軽傷を負ったものです