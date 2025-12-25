日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限2016(2016) 6月限 9( 9) TOPIX先物 3月限1622(1622) 日経225ミニ 1月限1953(1953) 2月限48(