日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限4726(4554) 6月限 5( 5) TOPIX先物 3月限5028(4472) 日経225ミニ 1月限3005(3005) 2月限 133( 1