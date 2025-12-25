今週は中山競馬場で、第70回有馬記念（GI、芝2500m）が行われる。年末のグランプリレースにGI馬6頭が集結した今年もハイレベルな戦いとなりそうだ。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬16頭の全頭診断を行う。 ■有馬記念2025 出走予定馬全頭診断 ・1枠1番エキサイトバイオ 前走菊花賞は3着と人気薄を覆す激走。一躍世代上位グループの仲間入りをはたした1頭だ。とはいえ今回は古馬混合のGIかつ、近3走とは異