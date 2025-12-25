２６日早朝から大雪の予報が出ている影響で、ＪＲ西日本はあすの始発から、北陸線で３本の列車の運転を取りやめるほか、湖西線で始発から運転本数を減らすなどの運転計画を発表しました。◆ＪＲ北陸線米原ー敦賀２６日始発から午前８時ごろまで３本の運転を取りやめ◆ＪＲ湖西線近江今津ー近江塩津２６日始発から午前９時頃まで運転本数を約７割に減らして運転午後５時以降終日運転本数を約３割に減らして運転ＪＲ西日本は、強風の