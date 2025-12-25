東京・赤坂のサウナ店で夫婦が死亡した火事で、警視庁はサウナ店の関連会社に家宅捜索に入りました。この火事は今月15日、港区赤坂のサウナの室内で美容院経営の松田政也さんと妻の陽子さんが死亡したものです。サウナでは、ドアノブが外れ、2人が閉じ込められていたとみられることや、室内の非常ボタンの電源が入っていなかったことなどから、警視庁は捜査を続けていましたが、さきほど、東京・港区にあるサウナ店の関連会社に業