気象台は、午後6時32分に、波浪警報を鳥取市北部、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】鳥取県・鳥取市北部、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町などに発表 25日18:32時点鳥取県では、26日未明から26日昼前まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□波浪警報【発表】26日未明から26日昼前にかけて警戒予