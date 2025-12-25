法人税などおよそ1億5000万円を脱税したなどとして、東京地検特捜部はインフルエンサーの宮崎麗果被告ら3人を在宅起訴しました。脱税などの罪で在宅起訴されたのは、インフルエンサーの宮崎麗果として活動する黒木麗香被告です。黒木被告が代表を務め、SNSで美容品などを紹介して収入を得るアフィリエイト広告会社「Solarie」も法人として起訴され、知人の北島義彦被告と会社役員の相羽友介被告も、脱税を手助けしたとして在宅起訴