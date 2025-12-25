岐阜県飛騨市の「飛騨かわいスキー場」。12月27日にオープンする予定でしたが、雪不足のため延期に。本来ならば、雪景色が広がっていたはずのゲレンデも、茶色い地面がむき出しの状態で雪はほどんど積もっておらず、運営する側も驚きを隠せません。 【写真を見る】スキー場が雪不足でオープン延期 ｢1センチでも多く雪が降ってくれれば｣ 場内のカフェやレストランも営業を見送りに 岐阜･飛騨市 （飛騨か