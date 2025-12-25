薬害エイズ訴訟の和解成立から30年を前に、厚労省で講演するHIV感染被害者の花井十伍さん＝25日午後薬害エイズ訴訟で国と製薬会社が責任を認め、謝罪した1996年の和解成立から来年3月に30年となるのを前に、厚生労働省で25日、エイズウイルス（HIV）感染被害者の男性が自らの体験を職員に語った。男性は「命を守るという絶対的な正義が残ってほしい」と職員に求めた。講演したのは、花井十伍さん（63）。血友病と診断され、198