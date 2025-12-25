２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１５２円０５銭（０・３５％）高の４万３５４３円６９銭だった。２日ぶりに値上がりした。３３３銘柄のうち７割弱にあたる２２４銘柄が上昇した。前日の米株式市場は、米経済の底堅さが意識されて堅調に推移し、ダウ平均株価（３０種）が終値としての最高値を更新した。流れを引き継いだ東京市場でも買い注文が優勢となった。業種別では、