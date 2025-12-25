「クイーンズクライマックス・プレミアムＧ１」（２６日開幕、大村）今年のボート界を締めくくる、華やかな女子のバトルが２６日に開幕する。賞金ランキング上位１２人で争われる頂上決戦は、２８日に開幕するが、それに先駆けて、Ｇ３・クイーンズズクライマックスシリーズ戦が２６日に開幕する。２５日は前検日で、Ｇ３のシリーズ戦に出場する４２人が、ボートレース大村に乗り込んで来た。前検一番乗りは、三浦永理（４