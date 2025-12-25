プレックスは、『シン・ゴジラ』より「Gザウルス ゴジラ(2016)覚醒熱線放射Ver.」(27,280円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「Gザウルス ゴジラ(2016)覚醒熱線放射Ver.」(27,280円)新たな怪獣ソフビシリーズ爆誕！ Gザウルスシリーズ「ゴジラ(2016)」が、リペイントカラー＆頭部新規ヘッドにて登場。熱線放射シーンを