東京ヤクルトスワローズの奥川恭伸投手が25日、地元の石川県かほく市を訪れ、来シーズンへの意気込みを語りました。25日、石川県のほく市役所では…職員たちに拍手で迎えられた、地元、かほく市出身の奥川恭伸投手。プロ6年目となる今シーズンは、初めて開幕投手という大役を務めたものの、シーズン成績は4勝8敗と悔しい結果となりました。市長室を訪れた奥川投手は、今シーズンを振り返り「ケガ無