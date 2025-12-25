気圧の谷や湿った空気の影響で、25日の石川県内は全域で雨となりました。この後、低気圧が急速に発達しながら北陸に接近する見込みで、加賀の山地では大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。25日の金沢市内は降り続く雨の中、厚手のコートやダウンジャケットなど、真冬の装いの人の姿が目立っていました。 金沢では朝8時すぎに最低気温8.4度を観測した後、日中もほとんど気温が上がらず、9度前後の気温が続きました