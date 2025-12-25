グラビアアイドルの沢美沙樹が、25日までにインスタグラムを更新。スタイル抜群な近影を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。【写真】19歳の新人グラドル・沢美沙樹が「スタイル抜群」圧巻の水着姿も！（22枚）高校3年生で初エントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出されると、2025年には「週刊プレイボーイ」（集英社）を皮切りに多数の雑誌グラビアに登場している沢。今回の投稿では「#不意に撮れた写真が