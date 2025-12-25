King Gnuのドラマー・勢喜遊とYohji Igarashiによるユニット“勢喜遊 & Yohji Igarashi”が、新曲「SUPERMARKET」を12月31日（水）に配信リリースする。「SUPERMARKET」はフジロックでも披露された、ダブステップを基調としたトラックに肉体的なビートが映える、ユニットとして真骨頂となる楽曲。アートワークは前作に引き続きMargtが制作を担当した。リリースに際し、勢喜遊・Yohji Igarashiよりコメントも到着している。