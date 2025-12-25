女優の倉科カナが25日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスムードあふれる動画を公開し、ファンから反響が寄せられている。【動画】「可愛すぎる」デコルテあらわな倉科カナ倉科は「てへっ！ Merry Christmasもしサンタが来てくれるなら何をお願いするー？」とコメントを添え、東京タワーの見える夜景を背景にした動画を投稿。デコルテが印象的な衣装姿でにこやかな笑顔を見せている。この投稿にファンからは「メリー