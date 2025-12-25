三重県の60代男性がSNSで知り合った女性を名乗る者から架空の投資をもちかけられ、約9500万円分の暗号資産をだましとられました。 警察によりますと、津市に住む60代の男性は9月上旬、インスタグラムで知り合った女性を名乗る人物から金の投資話を持ちかけられました。 男性は指示されるまま、10月から12月にかけて13回にわたり、金の購入などのため、暗号資産約9500万円分を送金し、だましとられたということです。