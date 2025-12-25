go!go!vanillasが、毎年5月5日に開催している特別公演＜READY STEADY go!go!＞の2026年開催を発表した。11回目となる来年はZepp DiverCity (TOKYO)にて開催される。毎年5月5日を「go!go!の日」として祝っている彼ら。昨年は韓国・ソウルにて、バニラズ史上初の海外ワンマンライブとして＜READY STEADY go!go!＞を敢行した。次なる「go!go!の日」のチケット販売情報とゲストアーティストは後日発表となる。バニラズは、最新EP「SCAR