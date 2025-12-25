愛知県愛西市の作業場に盗難車を保管したとして逮捕された名古屋市の男性会社役員ら2人について、名古屋地検は不起訴処分としました。 11月27日付で不起訴処分となったのは、名古屋市南区の男性会社役員ら2人です。 警察によりますと、2人は2025年7月、大阪市内で盗まれたトヨタのプリウス1台を愛西市の作業場に保管したとして、盗品等保管の疑いで逮捕・送検されました。 警察は捜査の過程で、盗難車が2人の作業場に